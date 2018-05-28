В США затопило едва оправившийся от наводнения город

giantsofdiving / Instagram

В США затопило город Элликот (штат Мэриленд), в котором в 2016 году произошло серьезное наводнение. Об этом сообщает издание Baltimore Sun.

На видеозаписи видно, что по улицам города с большой скоростью несутся мощные потоки грязной воды, унося с собой машины. Вода поднялась выше уровня первых этажей зданий.

Национальная метеорологическая служба США назвала ситуацию «крайне опасной и потенциально катастрофической». Представители службы посоветовали местным жителям «немедленно перебраться на возвышенности и оставаться подальше от всех мест, куда направляется вода».

Как сообщает издание, одной из затопленных улиц стала Мэйн Стрит, которую недавно восстановили после наводнения, произошедшего два года назад. Тогда два человека погибли, городу был нанесен серьезный ущерб.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!