Переживших рекордный паводок забайкальцев предупредили о второй волне

Власти Забайкалья, где произошел рекордный паводок, предупредили жителей о скором приходе второй волны наводнений. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 19 июля.

Отмечается, что в Чите зафиксировали рекордное за всю историю наблюдений количество осадков: с начала месяца в столице Забайкалья выпало уже 268 миллиметров при норме в 104. В нескольких районах края разрушено несколько мостов и дорог.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Общий ущерб от стихии уже оценили на сумму свыше миллиарда рублей.

13 июля сообщалось, что жители затопленного дачного поселка в Чите не пропустили грузовик с грунтом, предназначавшимся для защиты от воды дома бывшего мэра Анатолия Михалева. Люди были возмущены тем, что в течение четырех дней после того, как на их участках появилась вода, администрация не приходила жителям на помощь.

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