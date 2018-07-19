Семья россиян утонула в собственном доме из-за сильного ливня

В Оренбургской области пожилые супруги погибли в затопленном после сильных ливней поселке Зеркло, сообщили изданию Orenday в местном муниципалитете в четверг, 19 июля.

Вечером в районе 22 часов вода прорвала построенную в селе дамбу и затопила пять домов, из них четыре — жилых.

«Он был в гараже, а она в доме. Жили они возле речки. Вода в доме не дошла до потолка десять сантиметров, так говорят», — рассказали о погибших изданию 1743.ru жители поселка. Мужчина в прошлом работал учителем, имеет инвалидность.

В спасательном ведомстве говорят о наличии пострадавших, но подробностей не уточняют. По факту произошедшего назначена прокурорская проверка. Сотрудники надзорного органа собираются установить, кто и как построил дамбу, которую в МЧС уже признали незаконным гидротехническим сооружением. На месте развернут оперативный штаб.

Всего на территории Шарлыкского района, где находится поселок, выпало 17 миллиметров осадков.

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