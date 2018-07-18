Спасенных из пещеры тайских детей откормили и выпустили на волю

Спасенные из затопленной пещеры в таиландской провинции Чианграй подростки-футболисты и их тренер выписались из больницы и впервые после освобождения появились перед публикой. Об этом сообщает местный телеканал TNN Thailand в среду, 18 июля.

По словам врачей, все пострадавшие набрали в среднем по три килограмма и «вернулись к нормальной жизни». До этого сообщалось, что каждый из них за 2,5 недели под землей потерял по два килограмма.

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После выписки дети поговорили с журналистами и ответили на вопросы. Один из них рассказал, что в пещере они пили только воду, стекавшую со сталактитов, передает Reuters. По словам тренера футбольной команды, никто из оказавшихся в пещере не брал с собой еду.

Операция по спасению группы школьников в возрасте 11-16 лет и 25-летнего футбольного тренера завершилась днем 10 июля. Всего она заняла три дня.

Дети находились в пещере на севере страны с 23 июня. Они зашли внутрь, когда там было сухо, однако вскоре пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Людей обнаружили живыми в четырех километрах от входа: они укрылись на сухом пятачке в одном из гротов.

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