Всех застрявших в пещере в Таиланде спасли

Последних двух человек — футбольного тренера и школьника — спасли из затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Spring News.

«Двенадцатый "вепрь" (школьная команда по футболу называется «Дикий вепрь» — прим. «Ленты.ру») и тренер Эк вышли из пещеры и направляются в полевой госпиталь», — сообщает телеканал. По его информации, группа спасателей с последними пострадавшими появилась снаружи в 17:43 по местному времени (13:43 мск).

До этого из пещеры на носилках вынесли троих, передавало агентство Reuters. Таким образом, во вторник, 10 июля, вытащили на поверхность пять человек. Они были последними из группы, состоящей из 13 человек, оказавшейся заблокированной в пещере. С ними на поверхность также вышли спасатели, находившиеся с группой все время с момента ее обнаружения.

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Третья фаза эвакуации детей началась утром 10 июля. Сообщалось, что все пятеро выйдут на свет одновременно. До этого в день у спасателей получалось выводить наружу по четыре подростка.

Группа школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их футбольный тренер зашли в пещеру на севере страны 23 июня, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Людей обнаружили живыми в четырех километрах от входа в пещеру. Первоначально появлялась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года — до окончания сезона дождей.

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