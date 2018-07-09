Тайские власти засекретили операцию по спасению детей из пещеры Тхам Луанг в провинции Чианграй. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Объединенные штаб спасательной операции запретил ее участникам без специального разрешения разглашать информацию о происходящем, а также делиться в соцсетях фото- и видеоматериалами с места событий, пишет агентство.

Тем, кто нарушит предписание, будет грозить строгое наказание.

Новые правила введены, чтобы предотвратить распространение ложной информации. Так, в воскресенье в сети появились данные о шести людях, поднятых на поверхность, в то время как на самом деле из пещеры вывели четверых, сообщил представитель главного управления полиции региона.

8 июля в дальний район пещеры отправилась команда из 13 водолазов, четверых детей удалось вывести. Вечером операцию по спасению приостановили. В штабе спасательной операции заявляли, что запасы кислорода внутри истощились, поэтому было необходимо их пополнить.

Группа школьников в возрасте от 11 до 16 лет и футбольный тренер зашли в пещеру на севере страны, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Людей обнаружили живыми в четырех километрах от входа в пещеру. 3 июля появлялась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года — до окончания сезона дождей.

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