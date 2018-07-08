Появились первые кадры спасения детей из пещеры в Таиланде

В сети появились первые кадры спасения детей, застрявших в затопленной пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай на севере Таиланда. Журналист NBCNews примерно в 15:20 мск опубликовала в своем Twitter, как от пещеры отъезжает машина скорой с первым поднятым на поверхность ребенком.

Видео: @janisfrayer / Twitter

Кадры спасения детей, снятые непосредственно в пещере, появились в репортаже Fox News, опубликованном в Twitter-аккаунте FOX & friends. По последним данным канала на 16:28 мск, на поверхность удалось поднять уже минимум четверых детей, однако активисты, наблюдающие за ходом операции, сообщили о шестерых спасенных.

Видео: @foxandfriends / Twitter

Кроме того, в Twitter ассоциации учителей NESTA-US появилось видео, как водолаз с кислородным баллоном протискивается по узкому затопленному проходу пещеры.

Видео: @NESTA / Twitter

Пока точной информации о состоянии детей не поступало.

Спасательная операция в Таиланде началась ранним утром в воскресенье, 8 июля. По словам главы штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанаконы, в дальний район пещеры отправилась команда из 13 водолазов, а выхода первых детей ожидали не ранее 17:00 по московскому времени.

Группа мальчиков от 11 до 16 лет и мужчина 25 лет — школьники и футбольный тренер — застряли в пещере в провинции Чиангмай на севере страны. Они зашли туда, пока было сухо, однако вскоре начался ливень, вход затопило и завалило камнями. Их нашли только спустя 10 дней. 3 июля появилась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года — до окончания сезона дождей.

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