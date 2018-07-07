Застрявшие в пещере в Таиланде дети написали письмо родителям

Застрявшие в затопленной пещере в Таиланде 12 школьников-игроков юниорской футбольной команды и их тренер написали и передали спасателям письмо для своих родных. Текст послания опубликован в Facebook группы боевых пловцов, участвующих в спасательной операции.

«У нас все хорошо, все здоровы, не волнуйтесь. Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды и хотим сразу отправиться домой», — написали дети. Каждый написал несколько строк о своем состоянии и здоровье. В завершение дети обратились к учителям и попросили не давать им много домашних заданий во время их отсутствия.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Также к родителям детей обратился тренер команды. «Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам», — написал 25-летний молодой человек.

Ранее стало известно, что штаб операции по спасению людей из затопленной пещеры отказался от плана вызволить пленников при помощи аквалангистов. Причиной такого шага стала гибель боевого пловца королевских ВМС. Также специалисты отказались от плана проложить воздушный кабель — этому мешают узкие коридоры пещеры.

6 июля свою помощь в спасении детей предложил миллиардер Илон Маск. Он направил в Таиланд специалистов двух своих компаний, чтобы изучить сложности на месте ЧП. Ранее свою помощь также предложило МЧС России.

Группа мальчиков от 11 до 16 лет и мужчина 25 лет — школьники и футбольный тренер — застряли в пещере в провинции Чиангмай на севере страны. Они зашли туда, пока было сухо, однако вскоре начался ливень, вход затопило и завалило камнями. Их нашли только спустя 10 дней. 3 июля появилась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года — до окончания сезона дождей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!