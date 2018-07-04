Россия предложила помощь в спасении застрявших в пещере школьников в Таиланде

МЧС России готово оказать помощь в спасении школьников, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде. Об этом агентству РИА Новости сообщили в среду в пресс-службе министерства.

«МЧС готово оказать необходимую помощь тайским коллегам в операции по спасению детей, запертых в пещере. В случае официального обращения властей Королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции», — рапортовали в ведомстве.

Группа мальчиков от 11 до 16 лет и мужчина 25 лет находилась в четырех километрах от входа в пещеру в провинции Чиангмай на севере страны. Они зашли в пещеру, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. 3 июля появилась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года, когда закончится сезон дождей.

По оценкам местных спасателей, детей необходимо выводить из пещеры на поверхность, пока не началась вторая волна затопления.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!