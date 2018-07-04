Россия предложила помощь в спасении застрявших в пещере школьников в Таиланде

МЧС России готово оказать помощь в спасении школьников, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде. Об этом агентству РИА Новости сообщили в среду в пресс-службе министерства.
«МЧС готово оказать необходимую помощь тайским коллегам в операции по спасению детей, запертых в пещере. В случае официального обращения властей Королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции», — рапортовали в ведомстве.
Группа мальчиков от 11 до 16 лет и мужчина 25 лет находилась в четырех километрах от входа в пещеру в провинции Чиангмай на севере страны. Они зашли в пещеру, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. 3 июля появилась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года, когда закончится сезон дождей.
По оценкам местных спасателей, детей необходимо выводить из пещеры на поверхность, пока не началась вторая волна затопления.