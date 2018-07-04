Раскрыты подробности операции по спасению застрявших в пещере детей

Школьников и футбольного тренера, найденных в затопленной пещере на севере Таиланда в результате десятидневной масштабной поисковой операции, необходимо скорее обучить пользоваться аквалангом. Об этом рассказал РИА Новости участник спасательной операции, проживающий в Таиланде украинский дайвер и спелеолог Всеволод Коробов.

По его словам, детей «необходимо выводить из пещеры на поверхность, пока не началась вторая волна затопления». Коробов отметил, что накануне стало известно, что группа, бурившая 200-метровую расщелину, через которую пытаются сделать шахту, чтобы на канатах вытащить из пещеры детей, наткнулась на слой гранита.

«Это может значить, что бурить дальше невозможно и этот вариант вывода детей отпадет (...). Значит, надо их по возможности скорее выводить тем же путем, которым заходили и возвращались дайверы», — пояснил мужчина.

Коробов сообщил, что, пока уровень воды в пещере не повысился, вывод детей тем же путем, которым к ним прошли спасатели, будет не настолько сложной операцией, какой был их многодневный поиск.

Дайвер также подчеркнул, что, вопреки сообщениям некоторых СМИ, покидая пещеру, дети и их спасатели будут идти не против течения, а по течению, что тоже облегчит их движение. «Только такая ситуация будет сохраняться не очень долго. Там опять пошли дожди, и мощностей по откачке воды может через пару дней не хватить. Тогда опять зальет под потолок множество коридоров, и выходить будет уже очень сложно, даже по течению», — добавил Коробов.

Группа мальчиков от 11 до 16 лет и мужчина 25 лет находилась в четырех километрах от входа в пещеру в провинции Чиангмай на севере страны. Они зашли в пещеру, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. 3 июля появилась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года, когда закончится сезон дождей.

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