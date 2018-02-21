Крупнейшая подводная пещера оказалась кладбищем майя

Ученые Национального института антропологии и истории Мексики нашли 198 древних артефактов и останков живых существ внутри Сак-Актун — самой крупной в мире подводной пещерной системы. Ее подземные полости использовались майя для жертвоприношений, поскольку считались вратами в загробный мир. Об этом пишет издание Science Alert.

Ныряльщики обнаружили кости людей и животных, возраст которых достигал не менее девяти тысяч лет. Так, на дне лежали окаменелости существ, живших во времена последней ледниковой эпохи, в том числе гигантских ленивцев, медведей и гомфотерии. По словам ученых, пещера была ловушкой для тех, кто в нее по неосторожности упал: животные и люди не могли из нее выбраться.

Кроме того, были найдены части керамической посуды, настенные гравюры и предметы религиозного поклонения. 140 из почти 200 предметов принадлежали культуре майя.

Общая длина Сак-Актун составляет 347 километров, что делает ее второй в мире по величине подземной пещерой. Первое место занимает Мамонтова пещера в США (длиной более 587 километров), большая часть которой является сухой.

Исследования гигантской подземной системы начались в 1997 году с сенота Gran Cenote. Карстовые провалы, связанные с пещерами, разбросаны по всему Юкатану и считались священными для майя. Они являются единственными источниками питьевой воды на полуострове, поэтому вокруг них коренные американцы строили города и другие поселения.

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