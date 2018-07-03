Найденных детей попросили посидеть в пещере четыре месяца

Пропавших в конце июня в Таиланде 12 детей и футбольного тренера обнаружили живыми в пещере, однако, им придется провести там еще несколько месяцев. Об этом сообщает «Би-би-си».

Проливные дожди затопили вход в пещеру, из-за чего провести спасательную операцию невозможно. Детям придется либо научиться дайвингу и попытаться пересечь затопленный участок, что, как отмечается, крайне опасно для неопытных аквалангистов, либо просидеть в западне до сентября или октября, когда сезон дождей закончится.

Попытки откачать воду успехом не увенчались.

Если дети останутся в пещере, их будут снабжать едой и другими необходимыми вещами. К ним также доставят специально обученных докторов, чтобы те проверили состояние их здоровья и оказали помощь, если это будет необходимо.

Группу мальчиков от 11 до 16 лет и мужчину 25 лет удалось обнаружить спустя девять дней поисковых работ. Они находились в четырех километрах от входа в пещеру в провинции Чиангмай на севере страны. Группа зашла в пещеру, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями.

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