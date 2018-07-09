Родителям запретили обнимать спасенных из пещеры в Таиланде детей

Родителям мальчиков, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде, запретили их обнимать. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации газеты, родственникам первых четырех спасенных детей разрешат с ними увидеться в ближайшие часы, однако заключать в объятья или целовать их будет нельзя. Запрет снимут лишь после того, как будут закончены все медобследования. Отмечается, что мальчики выглядят вполне здоровыми, однако доктора все еще проводят анализы, чтобы выяснить, не подхватили ли они в пещере какие-либо инфекции, к примеру потенциально смертельный лептоспироз.

Ранее 9 июля газета South China Morning Post сообщила, что на поверхность смогли поднять пятого школьника. Его донесли до машины скорой помощи, затем довезли до вертолета и уже на нем доставили в больницу города Чианграй.

По данным Reuters, на носилках уже вынесли шестого, седьмого и восьмого человека.

8 июля в дальний район пещеры отправилась команда из 13 водолазов, четверых детей удалось вывести. Вечером операцию по спасению приостановили. В штабе спасательной операции заявляли, что запасы кислорода внутри истощились, поэтому было необходимо их пополнить.

Группа школьников в возрасте от 11 до 16 лет и футбольный тренер зашли в пещеру на севере страны, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Людей обнаружили живыми в четырех километрах от входа в пещеру. 3 июля появлялась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года — до окончания сезона дождей.

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