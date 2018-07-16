Илон Маск назвал педофилом спасавшего детей из пещеры британского дайвера

Миллиардер Илон Маск в резкой форме ответил британскому дайверу, раскритиковавшему его план по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Спасатель Верн Ансворт, участвовавший в спасательной операции, заявил, что идея Маска о мини-субмарине является пиар-ходом и посоветовал «засунуть эту подлодку куда поглубже». В ответ Маск своем Twitter назвал оппонента педофилом, отметив, что не видел Ансворта не месте инцидента, а вызволявшие детей тайские морпехи «по-настоящему круты».

Позднее он удалил свой твит.

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Детская футбольная команда пошла в пещеру после тренировки 23 июня. Сначала внутри было сухо, но вскоре пошел дождь, и вход затопило и завалило камнями. Всех пропавших нашли живыми 3 июля, через десять дней после исчезновения. Они сидели в одном из гротов, в четырех километрах от входа. От свободы их отделяло три затопленных участка.

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