Процесс спасения детей из пещеры в Таиланде показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен процесс спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде. Ролик опубликован на странице «морских котиков» в Facebook.

На кадрах видны базы спасателей внутри пещеры, а также работа дайверов. Показано также, как носилки с детьми перемещали к выходу через подтопленные проходы.

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Операция по спасению группы из 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнего футбольного тренера завершилась днем 10 июля, когда на поверхность вывели пять последних человек. Всего она заняла три дня. В данный момент все спасенные чувствуют себя хорошо.

Во время проведения операции все касающиеся ее материалы засекречивали: участникам нельзя было без специального разрешения разглашать информацию и делиться фотографиями, чтобы предотвратить распространение ложной информации.

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