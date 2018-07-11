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Илон Маск раскритиковал операцию по спасению детей в Таиланде

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Основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск попросил проверить операцию по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде. Он недоволен тем, что руководитель операции Чианграй Наронсак Осатанакорн отказался использовать мини-субмарину, которую собрали инженеры Space X, пишет The Guardian.

Осатанакорн посчитал субмарину непригодной для условий, в которых проводилась спасательная операция. В ответ на это Маск назвал главного спасателя недостаточно компетентным и напомнил о письме британского драйвера, который просил бизнесмена продолжать работу над субмариной.

Ранее Илон Маск сообщил о готовности своей подлодки для спасения детей. «Она названа "Дикий вепрь" в честь их футбольной команды. Оставляю ее здесь на случай, если она пригодится в будущем. Таиланд так прекрасен», — написал он.

Во вторник, 10 июля, из пещеры Тхам Луанг в Таиланде вытащили на поверхность пять человек. Они были последними из группы, состоящей из 13 человек, которая оказалась заблокированной под землей.

Группа школьников в возрасте от 11 до 16 лет и футбольный тренер зашли в пещеру на севере страны, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Людей обнаружили живыми в четырех километрах от входа в пещеру.

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