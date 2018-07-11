Из пещеры с застрявшими детьми в Таиланде сделают туристический аттракцион

Власти Таиланда решили сделать из пещеры Тхам Луанг, где застряли 12 школьников с тренером, туристическую достопримечательность. Об этом сообщает ABC News.

«В этой критической ситуации я не хочу говорить о работе, но нам, тайцам, повезло, потому что у нас появилась достопримечательность мирового класса», — заявил заместитель главы национальных парков Чонгклаи Ворапонсатрон (Chongklai Woraponsathron). По его мнению, туристы со всего мира, следившие за спасением детей, бросятся в Таиланд, чтобы посмотреть на пещеру.

Власти также планируют сделать пещеру безопасной для посещений, однако каким образом — пока неизвестно.

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Детская футбольная команда пошла в пещеру после тренировки 23 июня. Сначала внутри было сухо, но вскоре пошел дождь, и вход затопило и завалило камнями. Всех пропавших нашли живыми 3 июля, через десять дней после исчезновения. Они сидели в одном из гротов, в четырех километрах от входа. От свободы их отделяло три затопленных участка.

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