Ярославль затопило

В Ярославле за три часа выпала почти четверть месячной нормы осадков, и город затопило. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник ливень принес в город 17,5 миллиметров осадков.

По информации агентства, даже по центральным улицам города автомобили передвигались по бампер в воде, в некоторых случаях они застревали, и нужно было их выталкивать. Вода стоит на тротуарах, из-за чего люди пришлось передвигаться по лужам по щиколотку в воде.

Непогода сказалась и на работе городского общественного транспорта: из-за высокого уровня воды перестали ходить трамваи и троллейбусы.

По словам заместителя главного инженера «Яргорэлектротранспорта» Михаила Кунаковского, работа общественного транспорта начала налаживаться только через полтора часа после ливня.

В Сочи 7 июля в день матча чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией прошел ливень, из-за которого подтопило низменные участки города.

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