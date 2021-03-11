Военная хунта Мьянмы обвинила бывшего лидера в получении взяток золотом

Военная хунта, захватившая власть в Мьянме, обвинила бывшего лидера правящей партии и главу МИД Аун Сан Су Чжи в получении крупных взяток золотом и деньгами, сообщает The Independent.

Военные заявили, что женщина получила в рамках коррупционной схемы более 600 тысяч долларов, а также неизвестную сумму в слитках драгоценного металла. Помимо коррупции, они уличили ее в давлении на выборные органы с целью замять нарушения на выборах, зафиксированные армией. Представители хунты добавили, что располагают подтверждениями этим заявлениям, но не продемонстрировали их.

В тот же день стало известно об очередных смертях при жестком разгоне демонстраций против военного правительства: восемь человек были застрелены 11 марта, утверждает Channel News Asia cо ссылкой на источники.

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1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД.

Через некоторое время в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства. Во время разгона протестующих полиция неоднократно открывала стрельбу боевыми патронами. По данным правозащитников, не менее 60 человек погибли за все время демонстраций, более двух тысяч арестованы.