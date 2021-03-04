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Медики оказали помощь протестующим и были зверски избиты

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Силовики в Мьянме зверски избили медиков, которые оказывали помощь протестующим во время беспорядков. Кадры с камер видеонаблюдения были опубликованы в Twitter.

На видео видно, как полицейский заставляет трех парамедиков выйти из машины скорой помощи и сесть на корточки вдоль стены. К силовику подходит его коллега и открывает огонь по пустой машине. Потом полицейские принимаются бить врачей ногами и прикладами автоматов. Вскоре к избиению присоединяются другие полицейские в защитной экипировке, в ход идут дубинки.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимающую пост государственного советника и главы МИД.

Через некоторое время в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства. Во время разгона протестующих полиция неоднократно открывала стрельбу боевыми патронами. Не меньше 38 человек погибли за все время демонстраций.

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