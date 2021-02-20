В Мьянме заблокировали «Википедию» на всех языках

Мьянма заблокировала доступ к интернет-энциклопедии «Википедия» на всех языках. Об этом передает организация NetBlocks в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что данное решение было принято в рамках интернет-цензуры, установленной военный хунтой после прихода к власти в результате переворота. Сервис также сообщает, что в Мьянме уже почти неделю практически полностью отключен интернет. Так, по информации NetBlocks, доступ в интернет в стране упал до 13 процентов от обычного уровня.

Ранее военные, захватившие власть в Мьянме, заблокировали доступ на Facebook в стране из-за призывов не повиноваться их приказам. Директивы с требованием временно закрыть доступ к американской социальной сети, популярной в Мьянме, получили все интернет-провайдеры.