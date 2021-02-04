Захватившие власть в Мьянме военные заблокировали Facebook

Военные, захватившие власть в Мьянме, заблокировали доступ на Facebook в стране из-за призывов не повиноваться их приказам. Об этом сообщает Myanmar Times.

Директивы с требованием временно закрыть доступ к американской социальной сети, популярной в Мьянме, получили все интернет-провайдеры. Представитель Telenor Myanmar, крупнейшей компании мобильной связи в стране, выразил сомнения в том, что это решение принято с оглядкой на неотъемлемые человеческие права.

Пользователи сообщают, что перебои в работе начались в ночь со среды на четверг. В это время проходила очередная протестная акция. Жители Мьянмы, по примеру борьбы с военной хунтой в 1980-х, используют тактику «шумовой борьбы»: в назначенное ночное время стучат в сковородки, кричат, сигналят и включают громкую музыку. Новым властям также грозят забастовки: в частности, в их интересах отказываются работать врачи.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и главу партии Аун Сан Су Чжи, занимающую пост государственного советника и главы МИД.

В стране был введен режим чрезвычайного положения сроком на один год. По его окончании армия пообещала организовать новые выборы, после которых власть передадут новому правительству. Помимо этого, военные пообещали разобраться с фальсификациями на последних парламентских выборах. Пока же вся власть перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.