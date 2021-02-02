В Мьянме начались протесты против военного переворота

В Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы, начались протесты против государственного переворота, устроенного военными. Об этом сообщает агентство Reuters.

Местные жители выражают свое недовольство автомобильными гудками и стуком в сковородки, передают источники агентства. Возмущение военным переворотом видно и в социальных сетях.

Правительство, установленное организаторами переворота, предупредило о недопустимости призывов к бунту в СМИ и соцсетях. Соответствующее заявление сделало министерство информации.

2 февраля военные выпустили запрет на все авиаперелеты в стране до конца весны. До этого стало известно о роспуске правительства, а также задержании президента Мьянмы Вин Мьина и главы правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, занимающей пост государственного советника и главы МИД.

В НЛД заявили, что армия организовала государственный переворот, и потребовали немедленно отпустить всех задержанных. В столице страны Нейпьидо недоступны телефонная и интернет-связь. В крупных городах замечены военные, жители массово снимают деньги с банковских карт и закупают продукты.