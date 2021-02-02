Захватившие власть в Мьянме военные запретили авиаперелеты

Военные, захватившие власть в Мьянме, выпустили указ, предусматривающий ввод запрета на внешние, внутренние и служебные авиаперелеты в стране до 31 мая текущего года. Об этом сообщило местное издание The Myanmar Times со ссылкой на государственный документ.

Сообщается, что иностранные посольства в стране получили другую информацию: они сообщили своим сотрудникам, что полеты будут запрещены до конца апреля. В Мьянме на данный момент находится более 70 россиян.

До этого стало известно о роспуске правительства, а также задержании президента Мьянмы Вин Мьина и главы правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, занимающей пост государственного советника и главы МИД.

В НЛД заявили, что армия организовала государственный переворот, и потребовали немедленно отпустить всех задержанных. В столице страны Нейпьидо недоступны телефонная и интернет-связь. В крупных городах замечены военные, жители массово снимают с карт наличные и закупают продукты.

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