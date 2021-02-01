Жители Мьянмы начали массово снимать наличные и закупать продукты. Об этом РИА Новости рассказал россиянин, живущий в Янгоне.

«В супермаркетах ажиотажного спроса нет, но покупают много — в основном продукты питания длительного хранения», — отметил он. По словам россиянина, особенно много посетителей он видел на уличных рынках.

Помимо этого, в банкоматах люди стараются снять побольше наличных. Поскольку банки закрыты, а работают только головные офисы, у банкоматов выстраиваются очереди.

Россиянин также рассказал, что примерно с шести утра и до полудня (по местному времени) в Янгоне была отключена мобильная телефонная связь и интернет. Сейчас все восстановлено.

1 февраля военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на один год. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Све.

До этого стало известно о задержании президента Мьянмы Вин Мьина и главы правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, занимающей пост государственного советника и главы МИД. В НЛД заявили, что военные находятся в процессе организации государственного переворота.