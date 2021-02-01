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США призвали устроивших переворот военных освободить руководство Мьянмы

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Фото: Shwe Paw Mya Tin / Reuters

Вашингтон призывает военных Мьянмы, устроивших переворот и объявивших о введении в республике режима чрезвычайного положения (ЧП), освободить всех задержанных ими высокопоставленных чиновников и политиков страны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщается на сайте ведомства.

Соединенные Штаты выражают серьезную озабоченность и тревогу в связи с задержанием нескольких лидеров гражданского правительства, включая государственного советника Аун Сан Су Чжи. «Мы призываем военных Мьянмы освободить всех чиновников и лидеров гражданского общества и уважать волю народа страны, выраженную в ходе демократических выборов 8 ноября», — сказано в заявлении.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон поддерживает граждан в их стремлении к демократии, свободе, миру и развитию. «Военные должны немедленно отменить свои действия», — заключил госсекретарь США.

Военные Мьянмы устроили переворот и задержали президента Вин Мьина и главу правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, удостоенную Нобелевской премии мира. Они объявили, что власть переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина, и ввели в стране режим ЧП на год.

В ноябре 2020-го в Мьянме прошли выборы, в ходе которых победу одержала НЛД, однако военные, поддерживающие Партию солидарности и развития Союза, не согласились с итогами. Они пригрозили «принять меры» в связи с предполагаемыми фальсификациями на голосовании.

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