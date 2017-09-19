Глава следственной комиссии ООН пожаловался на чинимые властями Мьянмы козни

Глава следственной комиссии Организации Объединенных Наций, созданной для оценки ситуации с рохинджа в мьянманском штате Ракхайн, пожаловался, что власти Мьянмы затягивают рассмотрение вопроса о въезде его сотрудников в страну. Об этом сообщает Reuters.

«Мы до сих пор не можем нормально спланировать отправку в Мьянму специальной группы, которая бы на месте собрала необходимые доказательства, — рассказал глава комиссии Марзуки Дарусман. — Правительство страны не дает нам ясного сигнала, что миссия получила разрешение на въезд в страну. Мы, однако, не теряем надежды, что этот вопрос еще можно разрешить».

Рохинджа — исповедующее ислам этническое меньшинство, проживающее на территории мьянманского штата Ракхайн. По данным ООН, рохинджа является одной из наиболее притесняемых народностей в мире. После межрелигиозных столкновений в 2012 году были изгнаны из своих жилищ и вынуждены переселиться в стихийные лагеря около 120 тысяч представителей этой народности. Им отказано в предоставлении гражданства, они не имеют доступа к медицинской помощи, ограничены в передвижении по стране. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что исповедуют ислам (большинство населения Мьянмы — буддисты).