Устроившие госпереворот военные пообещали новые выборы в Мьянме

Устроившие государственный переворот военные пообещали организовать новые выборы в Мьянме. Об этом пишет газета Myanmar Times.

После этого власть передадут новому правительству. Выборы должны пройти после снятия чрезвычайного положения, которое было введено на год. Помимо этого военные пообещали разобраться с фальсификациями на прошлых парламентских выборах.

Именно по этой причине военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на один год. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Све.

До этого стало известно о задержании президента Мьянмы Вин Мьина и главы правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, занимающей пост государственного советника и главы МИД. В НЛД заявили, что военные находятся в процессе организации государственного переворота. В столице страны Нейпьидо недоступны телефонная и интернет-связь. В крупных городах замечены военные.