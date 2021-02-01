Стало известно об оказавшихся в Мьянме во время переворота россиянах

Около 70 россиян находятся в Мьянме, где произошел военный переворот. Об этом стало известно со слов пресс-секретаря посольства России в этой азиатской стране Антона Анисимова, передает РИА Новости.

По словам представителя дипмиссии, среди оказавшихся в Мьянме россиян — порядка 20 туристов и 50 специалистов, работающих в стране по контракту. Он отметил, что посольство пока не получало обращений за консульской помощью.

«В случае ухудшения ситуации посольство примет все необходимые меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов российских граждан и сотрудников российской дипмиссии», — сказал дипломат.

До этого стало известно о задержании президента Мьянмы Вин Мьина и главы правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, занимающей пост государственного советника и главы МИД. В НЛД заявили, что военные находятся в процессе организации государственного переворота. В столице страны Нейпьидо недоступны телефонная и интернет-связь. В крупных городах замечены военные.