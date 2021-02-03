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Захватившие власть в Мьянме военные расследуют нарушения на выборах

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Фото: Reuters

Военные, захватившие власть в Мьянме, планируют расследовать предполагаемую коррупцию на выборах, прошедших в 2020 году. Об этом со ссылкой на заявление новых властей cообщает The Independent.

Генерал Мин Аун Хлэн, исполняющий обязанности главы государства, заявил, что новое расследование начнется в ближайшее время. Предыдущее завершилось ничем: специальная комиссия пришла к выводу, что выборы прошли без особых нарушений. Через четыре дня после этого военные совершили переворот. Генерал также отметил, что страна продолжит бороться с пандемией COVID-19 и заботиться о благосостоянии граждан.

Днем ранее сообщалось, что в Мьянме начались протесты против новой власти. Правительство, установленное организаторами переворота, предупредило о недопустимости призывов к бунту в СМИ и соцсетях. Соответствующее заявление сделало министерство информации.

2 февраля военные выпустили запрет на все авиаперелеты в стране до конца весны. До этого стало известно о роспуске правительства, а также задержании президента Мьянмы Вин Мьина и главы правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, занимающей пост государственного советника и главы МИД.

В НЛД заявили, что армия организовала государственный переворот, и потребовали немедленно отпустить всех задержанных. В столице страны Нейпьидо недоступны телефонная и интернет-связь. В крупных городах замечены военные, жители массово снимают деньги с банковских карт и закупают продукты.

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