Раненная в голову на протестах в Мьянме девушка умерла

Девушка по имени Мья Тхве Тхве Хайинг, раненная в голову во время протестов в Мьянме, умерла. Об этом пишет The Straits Times.

Отмечается, что она стала первой жертвой подавления волны протестов, начавшихся после государственного переворота. Девушку ранили еще 9 февраля, когда полиция разгоняла демонстрации в столице страны Нейпьидо. По словам врачей, ранение в голову было огнестрельным.

В больнице Мья Тхве Тхве Хайинг была на аппарате искусственного жизнеобеспечения. Один из врачей заявил, что результаты вскрытия отправят властям, чтобы «добиться справедливости».

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Произошедшее осудили представители правозащитной организации Human Rights Watch. «Руки полицейских из Нейпьидо в крови. Они должны понести ответственности за смерть Мья Тхве Тхве Хайинг (...). Мы все видели кадры, на которых она, безоружная, отвернулась от полиции, чтобы посмотреть на свою сестру, и затем раздался выстрел, а она упала», — говорится в заявлении замдиректора по Азии HRW Фила Робертсона, попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимающую пост государственного советника и главы МИД.

В стране был введен режим чрезвычайного положения сроком на один год. По его окончании армия пообещала организовать новые выборы, после которых власть передадут новому правительству. Помимо этого, военные пообещали разобраться с фальсификациями на последних парламентских выборах. Пока же вся власть перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.

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