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Протестующих из-за военной власти в Мьянме разогнали пулями

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Фото: Reuters

Протестующих из-за военной власти в Мьянме разогнали пулями. Об этом пишет Al Jazeera.

Отмечается, что во время протестов 14 февраля силы безопасности открыли огонь по участникам акции в городе Мьичина. На распространенных в Twitter видео слышны выстрелы, люди на кадрах в панике разбегаются. Пока неизвестно, ранен ли кто-то и какими пулями стреляли военные: резиновыми или оружейными патронами.

Помимо этого, в крупные города страны ввели танки и другую тяжелую военную технику. Интернет в Мьянме отключили на всю ночь.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимающую пост государственного советника и главы МИД.

В стране был введен режим чрезвычайного положения сроком на один год. По его окончании армия пообещала организовать новые выборы, после которых власть передадут новому правительству. Помимо этого, военные пообещали разобраться с фальсификациями на последних парламентских выборах. Пока же вся власть перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.

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