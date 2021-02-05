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Россиянин рассказал про отношение жителей Мьянмы к России после госпереворота

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Фото: Shwe Paw Mya Tin / Reuters

Отношение к России и Китаю среди населения Мьянмы несколько изменилось после госпереворота, молодежь критикует эти страны. Об этом «Ленте.ру» рассказал проживающий в Мьянме российский востоковед Петр Козьма.

По его словам, напряжение возникло в связи с блокировкой Facebook в стране. По наблюдениям россиянина, пользователи соцсети все равно обходили блокировку, и молодежь стала вести себя «немножко злее».

«Это совпало с усилиями Китая и России немножко затормозить рассмотрение вопроса по Мьянме в Совете Безопасности ООН. Из-за этого сейчас идет волна негатива в отношении Пекина и Москвы среди активных молодых пользователей. Люди пишут: умрем, но российской вакциной прививаться не будем. Понятно, что это не все, в основном молодежь (...), это уже совсем другое поколение с другими ценностями», — пояснил он.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и главу партии Аун Сан Су Чжи, занимающую пост государственного советника и главы МИД.

В стране был введен режим чрезвычайного положения сроком на один год. По его окончании армия пообещала организовать новые выборы, после которых власть передадут новому правительству. Помимо этого, военные пообещали разобраться с фальсификациями на последних парламентских выборах. Пока же вся власть перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.

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