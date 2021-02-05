Еще одна страна закупит российскую вакцину «Спутник V»

Парагвай закупит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени, передает ТАСС.

Глава ведомства заявил, что правительство Парагвая подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соответствующее соглашение. Объем и сроки поставок будут оглашены в ближайшем будущем. Отмечается, что Парагвай в середине января одобрил использование российской вакцины в рамках ускоренной процедуры.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал сроки одобрения на применение в Европе вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, препарат может быть одобрен к применению в Европейском Союзе в конце февраля или марте.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).