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Еще одна страна закупит российскую вакцину «Спутник V»

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Фото: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Парагвай закупит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени, передает ТАСС.

Глава ведомства заявил, что правительство Парагвая подписало с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соответствующее соглашение. Объем и сроки поставок будут оглашены в ближайшем будущем. Отмечается, что Парагвай в середине января одобрил использование российской вакцины в рамках ускоренной процедуры.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал сроки одобрения на применение в Европе вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, препарат может быть одобрен к применению в Европейском Союзе в конце февраля или марте.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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