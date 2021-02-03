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В России назвали сроки одобрения «Спутника V» в Европе

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал сроки одобрения на применение в Европе российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Его слова приводит ТАСС.

По его словам, препарат может быть одобрен к применению в Европейском Союзе в конце февраля или марте. «Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором», — сказал Дмитриев.

Ранее в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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