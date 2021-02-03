Вирусолог заявил о важной роли «Спутника V» в борьбе с пандемией по всему миру

Вирусолог Университета штата Коннектикут Пауло Верарди заявил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» благодаря своим преимуществам сыграет важную роль в борьбе с пандемией по всему миру. Об этом сообщает ТАСС.

«В отличие от других рекомбинантных вакцин против COVID-19 на основе аденовирусного вектора "Спутник V" базируется на схеме прайм-буст иммунизации с использованием двух различных рекомбинантных векторов: сначала аденовируса [человека] 26-го [серотипа], а затем аденовируса 5-го [серотипа]», — сказал специалист. Под прайм-буст иммунизацией подразумевается двухэтапная вакцинация: первая доза запускает иммунный ответ, а вторая его усиливает.

Верарди отметил, что такая схема «не позволяет иммунитету, выработанному против первого вектора, препятствовать второй дозе вакцины, что является очевидным преимуществом».

Ранее в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».