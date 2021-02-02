Раскрыта итоговая эффективность вакцины «Спутник V»

Результаты итоговой третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против SARS-CoV-2. Выводы, о которых сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», раскрыты в ведущем медицинском журнале Lancet.

В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек, которые получили первую и вторую дозы препарата или плацебо. К концу исследования были зафиксированы 78 случаев заболевания COVID-19. Для людей старше 60 лет эффективность «Спутника V» составила 91,8 процента, что статистически не отличалось от данных, полученных в группе добровольцев от 18 до 60 лет.

Отмечается, что вакцина предоставляет полную защиту против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тяжелая форма COVID-19 развилась только у 20 человек, получавших плацебо. У 98 процентов испытуемых выработался гуморальный иммунитет, а у 100 процентов — клеточный иммунитет. При этом уровень нейтрализующих антител у тех, кто привился, выше, чем у тех, кто переболел.

«В настоящее время миру нужны все хорошие вакцины против COVID-19, которые он может получить. И это впечатляющие результаты: "Спутник V" — первая вакцина на основе аденовирусного вектора человека, которая достигла порога эффективности в 90 процентов, как и две другие вакцины, созданные на основе технологии мРНК», — заявил профессор медицинской микробиологии Университета Восточной Англии Дэвид Ливермор.

Большинство побочных эффектов наблюдались в легкой форме и выражались общим недомоганием, головной болью, невысокой температурой и реакциями в месте введения препарата. Отсутствуют сильные аллергические реакции, включая анафилактический шок.