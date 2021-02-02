Раскрыты слабые места у коронавируса

Ученые Институтов Общества Макса Планка в Германии раскрыли структуру различных компонентов коронавируса SARS-CoV-2, что позволяет определить слабые места патогена и перспективные лекарственные препараты для лечения COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Кратко об исследовательских работах сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты подробно изучили S-белок (белок-«шип»), который участвует в связывании коронавируса с рецептором человеческих клеток ACE2, позволяя патогену сливаться с клеточной мембранной и высвободить свой генетический материал внутрь. Так как S-белок находится на поверхности оболочки вируса, это делает его удобной мишенью для препаратов и вакцин.

Ученые обнаружили, что «ножка», с помощью которой S-белок закрепляется на поверхности вируса, очень гибкая. Эта подвижность молекулы, вероятно, необходима, чтобы эффективно связываться с рецептором. Антитела могут распознавать верхнюю часть белка, однако другие части защищены от иммунной системы сахарными остатками.

Другая группа исследователей сосредоточилась на механизме репликации вируса в зараженной клетке, что обеспечивается ферментом РНК-полимеразой. Известно, что противовирусный препарат ремдесивир может блокировать активность фермента, однако, как показали ученые в новой работе, в случае с коронавирусом это действие непродолжительно. Таким образом, ремдесивир замедляет репликацию вируса, но не останавливает его полностью.

Специалисты планируют выяснить, как другие известные препараты взаимодействуют с РНК SARS-CoV-2, чтобы определить наиболее многообещающие из них.