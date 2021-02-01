Описано новое осложнение при коронавирусе

Британские медики зафиксировали корковую слепоту в качестве одного из осложнений при коронавирусе. История болезни была описана в научном журнале Cureus.

Ученые выявили новое осложнение при COVID-19, которое проявляется в полной потере зрения. Специалисты Королевской больницы в Дерби (Великобритания) обнаружили осложнение при обследовании инфицированной коронавирусом 54-летней женщины, не страдавшей от хронических заболеваний. Пациентка пожаловалась на лихорадку, сухой кашель и миалгию (боль в мышцах). На момент обращения в клинику у женщины наблюдалась температура в 38,4 градуса, пульс достигал 114 ударов в минуту, артериальное давление держалось на уровне 125/78 миллиметров ртутного столба, а сатурация составляла 82 процента. После дальнейшего ухудшения состояния была начата неинвазивная вентиляция легких, затем женщину подключили к ИВЛ.

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В ходе лечения были назначены антибиотики широкого спектра действия, оказавшие положительный эффект. На 21-й день лечения медики наблюдали тонико-клонический приступ, после которого врачи провели компьютерную томографию головного мозга. Результаты исследования позволили говорить о наличии у пациентки синдрома задней обратимой энцефалопатии (PRES).

В течение десяти дней после проведения КТ выяснилось, что у больной присутствует корковая слепота — заболевание, вызванное поражением затылочной доли головного мозга и сопровождающееся полным отсутствием зрения. При этом реакция зрачков на свет была нормальной.

На основе анализов и наблюдений медики сделали вывод, что основной причиной PRES было не высокое кровяное давление, а сепсис. В течение следующих восьми недель после обнаружения признаков корковой слепоты женщина частично выздоровела — она начала различать формы и цвета, но нарушения зрения по-прежнему оставались очень серьезными.

В конце января Ученые Кливлендской клиники в США подтвердили, что курение является фактором высокого риска госпитализации, осложнений и смерти от COVID-19. В ходе исследования с более чем семью тысячами участников выяснилось, что те, кто выкуривал по пачке сигарет в день в течение 30 лет, имели в 2,25 раза более высокие шансы госпитализации и в 1,89 раза более высокий риск смерти.