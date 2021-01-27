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Иммунолог назвал «глубочайшую» ошибку переболевших коронавирусом

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Иммунолог Илья Кукин назвал «глубочайшую» ошибку переболевших коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва».

По его словам, после перенесенного заболевания россиянам следует повременить с интенсивными тренировками. Врач отметил, что попытки вернуть прежние спортивные результаты могут перегрузить организм. Перегрузка организма, в свою очередь, может закончиться тяжелыми постковидными состояниями или вызвать повторное заболевание.

Специалист советует тем, кто переболел коронавирусом, приходить в форму постепенно, чтобы избежать поствирусных осложнений.

Ранее главный внештатный эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов посоветовал пациентам с сахарным диабетом защититься от заражения коронавирусом, сделав прививку. По словам Анциферова, россияне с таким диагнозом сложнее переносят многие болезни, потому риск тяжелого течения COVID-19 у них выше.

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