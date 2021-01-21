Врач посоветовал диабетикам привиться от коронавируса

Главный внештатный эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов посоветовал пациентам с сахарным диабетом защититься от заражения коронавирусом, сделав прививку. Его обращение приводится в Telegram-канале оперштаба столицы.

По словам Анциферова, россияне с таким диагнозом сложнее переносят многие болезни, потому риск тяжелого течения COVID-19 у них выше. «Может подняться сахар в крови и развиться кома», — предупредил врач.

Он подчеркнул, что такого исхода можно избежать, привившись от инфекции. При этом специалист утверждает, что полученная вакцина не повлияет на развитие диабета и не ухудшит течение заболевания в дальнейшем.

Ранее международная группа ученых объяснила опасность диабета для зараженных коронавирусом. Из-за повышенного уровня глюкозы в крови может возникнуть цитокиновый шторм — цепная реакция, приводящая к разрушению как пораженных патогеном тканей, так и соседних. В результате весь организм охватывают воспалительные процессы, грозящие полиорганной недостаточностью и смертью.