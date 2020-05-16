Ученые предрекли появление диабета у заразившихся коронавирусом пациентов

Ученые выяснили, что у пациентов, которые перенесли атипичную пневмонию в 2002–2003 годах, появился диабет спустя 12 лет после выздоровления. Об этом пишут «Известия».

Большой коллектив ученых под руководством Хуайнонга Чена из больницы Тяньцзинь обнаружил, что через 12 лет у таких пациентов были обнаружены различные заболевания. Например, повышенная восприимчивость легких к инфекциям, опухоли, сердечно-сосудистые проблемы и нарушение метаболизма глюкозы и липидов.

Эту связь ранее подтвердили специалисты департамента эндокринологии пекинской больницы Тонгрен. В исследовании они заявили, что коронавирусы изменяют работу ангиотензинпревращающего фермента 2 в различных органах. Такой фермент представляет собой рецептор и точку входа для некоторых коронавирусов, в том числе SARS и SARS-CoV-2. Он есть практически во всех тканях организма человека, но достаточно большое его число локализуется в эндокринной части поджелудочной железы.

В результате выяснилось, что SARS повреждают эту часть поджелудочной железы, а ее клетки вырабатывают гормон инсулин, регулирующий уровень глюкозы в крови. Таким образом, ученые предположили, что из-за этого у некоторых пациентов, которые перенесли коронавирус нового типа, появится острый инсулинозависимый сахарный диабет.

Российские эксперты также не исключили связь между коронавирусом и появлением сахарного диабета, однако заявили, что говорить о существовании причинно-следственной связи между COVID-19 и нарушениями обмена веществ преждевременно.

Ранее врач-патоморфолог Лилия Селиванова рассказала о катастрофических последствиях COVID-19, которые видела впервые в своей карьере. По ее словам, после исследования десяти умерших, зараженных коронавирусом и подключенных к аппарату ИВЛ, она обнаружила в альвеолах погибших плотную ячеистую отечную жидкость. Медика поразило наличие выраженного тромбоэмболического синдрома (острая закупорка кровеносного сосуда тромбом).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!