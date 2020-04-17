Объяснена опасность диабета для зараженных коронавирусом

Международная группа ученых выяснила, почему высокие уровни глюкозы в крови, например, у больных сахарным диабетом, способствуют более тяжелым симптомам при гриппе и, возможно, COVID-19. Результаты исследования, объясняющего опасность диабета для зараженных коронавирусом, опубликованы в журнале Science Advances.

Известно, что, когда вирус гриппа (или SARS-CoV-2) проникает в организм человека, то начинают синтезироваться цитокины как часть иммунного ответа. Они являются информационными молекулами, которые передают сигналы между различными клетками иммунной системы, обеспечивая их координацию в борьбе с патогеном. Однако у некоторых людей организм вырабатывает слишком много цитокинов, что приводит к цитокиновому шторму — цепной реакции, приводящей к разрушению как пораженных патогеном тканей, так и соседних. В результате весь организм охватывают воспалительные процессы, грозящие полиорганной недостаточностью и смертью.

Пока остается не известным, почему цитокиновый шторм развивается у одних людей, но не затрагивает других. Ученые пришли к выводу, что роль может играть повышенный уровень глюкозы в крови. В ходе эксперимента мышам, зараженным вирусом гриппа, вводили глюкозамин, который увеличил вероятность сверхвыработки цитокинов.

Результаты анализа крови, взятой у 119 больных гриппом пациентов в Ухане (Китай) до начала пандемии, показали, что люди с высоким уровнем глюкозы чаще страдали от цитокинового шторма. Это объясняет, почему диабет может ухудшить прогноз для больного с COVID-19.

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