Объяснена опасность диабета для зараженных коронавирусом

Международная группа ученых выяснила, почему высокие уровни глюкозы в крови, например, у больных сахарным диабетом, способствуют более тяжелым симптомам при гриппе и, возможно, COVID-19. Результаты исследования, объясняющего опасность диабета для зараженных коронавирусом, опубликованы в журнале Science Advances.
Известно, что, когда вирус гриппа (или SARS-CoV-2) проникает в организм человека, то начинают синтезироваться цитокины как часть иммунного ответа. Они являются информационными молекулами, которые передают сигналы между различными клетками иммунной системы, обеспечивая их координацию в борьбе с патогеном. Однако у некоторых людей организм вырабатывает слишком много цитокинов, что приводит к цитокиновому шторму — цепной реакции, приводящей к разрушению как пораженных патогеном тканей, так и соседних. В результате весь организм охватывают воспалительные процессы, грозящие полиорганной недостаточностью и смертью.
Пока остается не известным, почему цитокиновый шторм развивается у одних людей, но не затрагивает других. Ученые пришли к выводу, что роль может играть повышенный уровень глюкозы в крови. В ходе эксперимента мышам, зараженным вирусом гриппа, вводили глюкозамин, который увеличил вероятность сверхвыработки цитокинов.
Результаты анализа крови, взятой у 119 больных гриппом пациентов в Ухане (Китай) до начала пандемии, показали, что люди с высоким уровнем глюкозы чаще страдали от цитокинового шторма. Это объясняет, почему диабет может ухудшить прогноз для больного с COVID-19.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения