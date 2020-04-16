Названы самые вредные напитки в период самоизоляции

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала самые вредные напитки в период самоизоляции в интервью телеканалу «Звезда».

По ее словам, опасность представляют те напитки, которые содержат сахар. «Газировка различная, это фруктовые соки пакетированные, и в том числе даже квас, потому что в его составе тоже бывает сахар», — сказала Макиша.

Диетолог отметила, что сахар вредит иммунитету человека и не рекомендован для употребления в период угрозы инфицирования коронавирусом. Вещество может вызвать комплексные воспаления, и этим повысить нагрузку на иммунную систему человека.

Наибольшую пользу организму принесет простая вода. Также диетолог посоветовала пить чай и кофе, однако эти напитки должны быть некрепкими и употребляться в умеренных количествах.

Также полезными во время режима самоизоляции являются витаминизированные напитки. Это могут быть натуральные морсы или отвары растительных трав, пояснила диетолог.

Ранее врач нью-йоркской больницы Марлен Каплан рассказал о вреде алкоголя при коронавирусе. По его словам, употребление спиртных напитков при заражении инфекцией окажет лишь дополнительную нагрузку на печень. Врач указал, что, несмотря на то, что принятие алкоголя внутрь дезинфицирует рот, это не продезинфицирует легкие.

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