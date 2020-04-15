Врач рассказал о вреде алкоголя при коронавирусе

Врач нью-йоркской больницы Марлен Каплан рассказал о вреде алкоголя при коронавирусе в беседе с РИА Новости.

По его словам, употребление спиртных напитков при заражении инфекцией окажет лишь дополнительную нагрузку на печень. «Да, принятие алкоголя внутрь дезинфицирует ваш рот и, может быть, горло, но это единственная площадь дезинфекции. Спирт не продезинфицирует ваши легкие», — пояснил Каплан.

Специалист добавил, что COVID-19, как и другие заболевания, оказывает нагрузку на все органы.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко говорил, что COVID-19 не стоит лечить алкоголем, поскольку это может усугубить ситуацию. По опыту предыдущих подъемов заболеваемости видно, что злоупотребление алкоголем во время болезни может привести к ситуациям, когда человек поступает в больницу слишком поздно и спасти его нельзя, рассказал министр. По его словам, также ошибочны утверждения, что курение табака убивает коронавирус.

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