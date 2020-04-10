В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом. Такую оценку дал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире «Эха Москвы».

По его словам, спиртные напитки вредят клеткам, из-за чего инфекции легче проникнуть внутрь. «Клетки начинают работать плохо, в том числе иммунные, и, естественно, инфекция на алкогольную интоксикацию садится гораздо легче», — сказал врач.

Он добавил, что в условиях эпидемии алкоголем можно дезинфицировать руки. С другой стороны, он сушит кожу и провоцирует появление микротрещин, через которые может проникнуть вирус. Брюн отметил, что в таком случае нужно соблюдать меру и не «поливаться этанолом постоянно».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что COVID-19 не стоит лечить алкоголем, поскольку это может усугубить ситуацию.

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