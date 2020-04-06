Глава Минздрава объяснил россиянам опасность лечения коронавируса алкоголем

Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не пытаться лечить алкоголем коронавирусную инфекцию, так как это может серьезно усугубить ситуацию. Об этом чиновник заявил в эфире программы «Познер» на Первом канале, передает РИА Новости в понедельник, 6 апреля.

«Попытка лечить это все алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводит к более худшей ситуации», — сказал Мурашко.

По опыту предыдущих подъемов заболеваемости видно, что злоупотребление алкоголем во время болезни может привести к ситуациям, когда человек поступает в больницу слишком поздно и спасти его нельзя, рассказал министр. По его словам, также ошибочны утверждения, что курение табака убивает коронавирус.

Ранее врачи разрешили использовать водку и другой крепкий алкоголь против коронавируса, но в другом качестве. Главный врач-инфекционист Центрального административного округа Москвы столичного депздрава Илья Акинфиев заявил, что ими можно заменить антисептики обработки поверхностей дома и на работе. Однако при этом стоит учесть, что может снизиться эффективность, так как специальные антисептики содержат 60 процентов спирта, а водка — 40 процентов.

По состоянию на 6 апреля, в России зафиксировано более шести тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Москве и Подмосковье — там за последние сутки заразилось 591 и 82 человека соответственно.

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