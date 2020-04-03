Жители Якутии за два дня выпили недельный запас спиртного и навлекли «сухой закон»

Введение «сухого закона» в Якутии на фоне распространения коронавируса объяснили тем, что жители региона за выходные выпили недельный запас спиртного. По мнению главы республики Айсена Николаева, из-за этого, в частности, за два дня выросла преступность. Его слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 3 апреля.

«Затарились на неделю вперед и решили, что все затаренное надо выпить прямо сейчас», — сказал Николаев, подчеркнув, что реализация алкогольных напитков в регионе выросла более чем в два раза. По его словам, именно на почве алкогольного опьянения 28 и 29 марта «пошел вверх вал преступности». В качестве примера он привел убийство 28-летним мужчиной двух женщин и двух малолетних детей в доме знакомого.

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«Объявление президента о нерабочей неделе многие приняли как дополнительные каникулы, дополнительный отпуск», — посетовал глава региона. В этой связи в регионе и было принято решение ввести «сухой закон» на территории крупных муниципальных округов.

О том, что продажу алкоголя временно запретили в некоторых районах Якутии, в том числе в Якутске, стало известно 2 апреля. Ограничения продажи спиртного также ввели в Карелии, а также в Пермском и Забайкальском краях.

2 апреля в ходе обращения к нации президент Владимир Путин объявил весь апрель в стране нерабочим. Глава государства также заявил, что пик эпидемии в России еще не пройден.

По последним данным, всего в России выявили 4149 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Почти во всех российских регионах действует режим самоизоляции, согласно которому россияне не должны покидать жилье без уважительных причин.

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