В российском регионе к самоизоляции добавили сухой закон

В нескольких городах и районах Якутии вместе с режимом самоизоляции ввели сухой закон, запретив продажу алкоголя. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев, передает РИА Новости.
С вечера 30 марта режим полной самоизоляции вводится в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах Якутии. С 31 марта по 6 апреля в указанных муниципальных образованиях будет запрещена продажа алкоголя.
Как сказал Николаев, указанные города и районы являются «воротами в республику», и там есть болезнь, или существует высокий риск ее проникновения.
Ранее сообщалось, что вслед за Москвой режим самоизоляции ввели в Вологодской, Свердловской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, в Татарстане и Адыгее.
30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы и ввести режим всеобщей изоляции. Жителям столицы запретили выходить из дома без уважительной причины. Разрешено обращаться за экстренной медпомощью, ходить в продуктовые магазины и аптеки, выносить мусор, выгуливать собак, а также вынужденно ходить на работу.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения