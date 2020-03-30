В российском регионе к самоизоляции добавили сухой закон

В нескольких городах и районах Якутии вместе с режимом самоизоляции ввели сухой закон, запретив продажу алкоголя. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев, передает РИА Новости.

С вечера 30 марта режим полной самоизоляции вводится в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах Якутии. С 31 марта по 6 апреля в указанных муниципальных образованиях будет запрещена продажа алкоголя.

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Как сказал Николаев, указанные города и районы являются «воротами в республику», и там есть болезнь, или существует высокий риск ее проникновения.

Ранее сообщалось, что вслед за Москвой режим самоизоляции ввели в Вологодской, Свердловской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, в Татарстане и Адыгее.

30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы и ввести режим всеобщей изоляции. Жителям столицы запретили выходить из дома без уважительной причины. Разрешено обращаться за экстренной медпомощью, ходить в продуктовые магазины и аптеки, выносить мусор, выгуливать собак, а также вынужденно ходить на работу.

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