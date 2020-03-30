Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции

Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции — он начал действовать в Вологодской, Липецкой и Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее, передает РИА Новости.
В Свердловской области подтвердили 24 случая заражения, в Татарстане — 14, в Адыгее — три, в Вологодской — два, в Мурманской — 18 случаев, в Липецкой — пять новых случаев. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов на своей странице в Instagram, у 23 человек подозревают заражение, среди них восемь медиков
Перед этим режим ввели в Калининградской и Мурманской областях, а также в Москве.
Ранее 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы и ввести режим всеобщей изоляции. Жителям столицы запретили выходить из дома без серьезной уважительной причины. Разрешено обращаться за экстренной медпомощью, ходить в продуктовые магазины и аптеки, выносить мусор, выгуливать собак, а также вынужденно ходить на работу.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения