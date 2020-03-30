Еще пять российских регионов ввели режим самоизоляции

Еще пять регионов России ввели режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавирусной инфекции — он начал действовать в Вологодской, Липецкой и Свердловской областях, а также в Татарстане и Адыгее, передает РИА Новости.

В Свердловской области подтвердили 24 случая заражения, в Татарстане — 14, в Адыгее — три, в Вологодской — два, в Мурманской — 18 случаев, в Липецкой — пять новых случаев. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов на своей странице в Instagram, у 23 человек подозревают заражение, среди них восемь медиков

Перед этим режим ввели в Калининградской и Мурманской областях, а также в Москве.

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Ранее 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все российские регионы последовать примеру Москвы и ввести режим всеобщей изоляции. Жителям столицы запретили выходить из дома без серьезной уважительной причины. Разрешено обращаться за экстренной медпомощью, ходить в продуктовые магазины и аптеки, выносить мусор, выгуливать собак, а также вынужденно ходить на работу.

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